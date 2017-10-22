OSMANİYESPOR 0 - ADLİYESPOR 2

Osmaniyespor 0 - Adliyespor 2
TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Osmaniyespor ile Adliyespor 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adliyespor 2-0 kazandı.
Osmaniyespor: Süleyman Kasap, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Emrah Bedir, Tufan Deniz Gelen, Rıdvan Çelik, Burak Sarı, Sergen Ekinci, Emre Aktaş
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
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Adliyespor: Göksal Özkara, Oğuzhan Azğar, Anıl Yıldırım, Caner Özden, Serkan Şirin, Deniz Keskin, Mustafa Serkan Koparan, Salih Sarıkaya, Faruk Yaldıran, Ferdi Konak, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
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Hakem: Mehmet Terece, Nurettin Çiçek, M.mithat Levent, Ali Alkan
Goller: DK 65: Celal Hanalp (Adliyespor), DK 86: Anıl Yıldırım (Adliyespor)
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