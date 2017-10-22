DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - BURSASPOR 0

Demir Grup Sivasspor 0 - Bursaspor 0
Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Mattias Bjarsmyr, Vitali Dyakov, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Carl Medjani (80' Mert Hakan Yandaş), Hakan Arslan, Sergiy Rybalka, Emre Kılınç (56' Rıdvan Şimşek), Thievy Bifouma (72' Zoro Cyriac), Arouna Kone
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong, Pablo Batalla (89' Yusuf Erdoğan), Cristobal Jorquera (78' Furkan Soyalp), Aziz Behich, Barış Yardımcı, Mikel Agu, Bogdan Stancu, Dzon Delarge (67' Kubilay Kanatsızkuş)
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Ali Şansalan
Sarı Kartlar: DK 33: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 59: Mikel Agu (Bursaspor), DK 90: Rıdvan Şimşek (Demir Grup Sivasspor)
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