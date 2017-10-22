Demir Grup Sivasspor 0 - Bursaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - BURSASPOR 0

Demir Grup Sivasspor 0 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

275 Okunma

Demir Grup Sivasspor 0 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Mattias Bjarsmyr, Vitali Dyakov, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Carl Medjani (80' Mert Hakan Yandaş), Hakan Arslan, Sergiy Rybalka, Emre Kılınç (56' Rıdvan Şimşek), Thievy Bifouma (72' Zoro Cyriac), Arouna Kone

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong, Pablo Batalla (89' Yusuf Erdoğan), Cristobal Jorquera (78' Furkan Soyalp), Aziz Behich, Barış Yardımcı, Mikel Agu, Bogdan Stancu, Dzon Delarge (67' Kubilay Kanatsızkuş)

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Ali Şansalan

Sarı Kartlar: DK 33: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 59: Mikel Agu (Bursaspor), DK 90: Rıdvan Şimşek (Demir Grup Sivasspor)

﻿

Demir Grup Sivasspor - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 9. hafta programı
Super Lig'in geliri 2,3 milyar liraya ulaştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿