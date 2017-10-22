Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KAYSERİSPOR - ATİKER KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Kayserispor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 9. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Petar Fılıpovıc, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu, Arda Kardeşler

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