KAYSERİSPOR - ATİKER KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Kayserispor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 9. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Petar Fılıpovıc, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu, Arda Kardeşler
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