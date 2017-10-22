ERBAASPOR 0 - MANİSA BŞB.SK 1

Erbaaspor 0 - Manisa BŞB.SK 1
TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Erbaaspor ile Manisa BŞB.SK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 1-0 kazandı.
Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Tolga Yıldız, Soner Gönül, Onur Akdeniz, Yasin Hatipoğlu, Serkan Doğan, Eşref Koçak, Rıdvan Gökçe (61' Sertaç Eren), Çetin Turan (49' Murat Kara), Ozan Çetinkaya (72' Kudret Kanoğlu)
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Kuruoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Alper Akçam (58' Olcay Turhan), Kürşat Aydın (84' Hüseyin Cihan Avcu), Mehmet Yılmaz, İsmail Köse, Ali Öztürk, Umut Kaya (75' Kaan Güdü)
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Ertuğan, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Abdülhamit Söyler, Ramazan Doğanay
Gol: DK 79: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK)
Sarı Kartlar: DK 32: Mehmet Kuruoğlu (Manisa BŞB.SK), DK 89: Tolga Yıldız (Erbaaspor), DK 89: Hüseyin Cihan Avcu (Manisa BŞB.SK)
Fikstürü - Puan Durumu