Erbaaspor 0 - Manisa BŞB.SK 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERBAASPOR 0 - MANİSA BŞB.SK 1

Erbaaspor 0 - Manisa BŞB.SK 1

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Erbaaspor ile Manisa BŞB.SK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 1-0 kazandı.

260 Okunma

Erbaaspor 0 - Manisa BŞB.SK 1

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Erbaaspor ile Manisa BŞB.SK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 1-0 kazandı.

Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Tolga Yıldız, Soner Gönül, Onur Akdeniz, Yasin Hatipoğlu, Serkan Doğan, Eşref Koçak, Rıdvan Gökçe (61' Sertaç Eren), Çetin Turan (49' Murat Kara), Ozan Çetinkaya (72' Kudret Kanoğlu)

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Kuruoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Alper Akçam (58' Olcay Turhan), Kürşat Aydın (84' Hüseyin Cihan Avcu), Mehmet Yılmaz, İsmail Köse, Ali Öztürk, Umut Kaya (75' Kaan Güdü)

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Hakem: Hasan Ertuğan, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Abdülhamit Söyler, Ramazan Doğanay

Gol: DK 79: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK)

Sarı Kartlar: DK 32: Mehmet Kuruoğlu (Manisa BŞB.SK), DK 89: Tolga Yıldız (Erbaaspor), DK 89: Hüseyin Cihan Avcu (Manisa BŞB.SK)

﻿

Erbaaspor - Manisa BŞB.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
8 haftada 9 namağlup takım
Manisa BŞB.SK 1 - Ofspor 0
Kozan Bel.SK 3 - Erbaaspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿