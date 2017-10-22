Giresunspor 0 - Manisaspor 1
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GİRESUNSPOR 0 - MANİSASPOR 1

Giresunspor 0 - Manisaspor 1

TFF 1.Lig 9. haftasında Giresunspor ile Manisaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 1-0 kazandı.

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Giresunspor 0 - Manisaspor 1

TFF 1.Lig 9. haftasında Giresunspor ile Manisaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 1-0 kazandı.

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Panajotis Dimitriadis, Recep Aydın, Dodo, Mauricio Dale, Mehmet Akyüz, Dmytro Korkishko

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Metin Yüksel, Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi, Slavko Perovic, İsmail Haktan Odabaşı, Daniel Dimov, Iyayi Atiemwen, Axel Meye

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Mehmet Yıldırım, Atilla Karaoğlan

Gol: DK 60: Iyayi Atiemwen (Manisaspor)

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