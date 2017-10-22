GİRESUNSPOR 0 - MANİSASPOR 1

Giresunspor 0 - Manisaspor 1
TFF 1.Lig 9. haftasında Giresunspor ile Manisaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 1-0 kazandı.
Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Panajotis Dimitriadis, Recep Aydın, Dodo, Mauricio Dale, Mehmet Akyüz, Dmytro Korkishko
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Metin Yüksel, Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi, Slavko Perovic, İsmail Haktan Odabaşı, Daniel Dimov, Iyayi Atiemwen, Axel Meye
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Mehmet Yıldırım, Atilla Karaoğlan
Gol: DK 60: Iyayi Atiemwen (Manisaspor)