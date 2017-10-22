Ümraniyespor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 0
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ÜMRANİYESPOR 0 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0

Ümraniyespor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 0

TFF 1.Lig 9. haftasında Ümraniyespor ile Gazişehir Gaziantep FK Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ümraniyespor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 0

TFF 1.Lig 9. haftasında Ümraniyespor ile Gazişehir Gaziantep FK Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, Cleyton, İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Jean-armel Drole, Serdar Özbayraktar (61' Samet Asatekin)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis (77' Okan Derici), Gökhan Alsan, Pierre Webo, Yonathan Del Valle (53' Özgür Özkaya), Ermin Zec (64' Nathan Kabasele)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Erkan Engin, Serkan Gençerler, Kamil Çetin, Ferhan Kestanlıoğlu

Sarı Kartlar: DK 5: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 15: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 42: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 90: Jean-armel Drole (Ümraniyespor), DK 90: Murat Ceylan (Gazişehir Gaziantep FK)

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