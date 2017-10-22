ESKİŞEHİRSPOR - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Eskişehirspor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Jasmın Trtovac, Murat Gürbüzerol, Hamza Younes, Burhan Eşer, Haris Harba, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Cumhur Altay, Soner Maraş, Mert Güzenge
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