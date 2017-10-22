Elazığspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZIĞSPOR - SAMSUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Elazığspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 9. haftasında Elazığspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

307 Okunma

Elazığspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Elazığspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 9. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Berk Yıldız, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Emmanuel John Chıbuıke, Halil İbrahim Pekşen, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ahmet Ayaz, Zorbay Küçük

﻿

Elazığspor 2 - Samsunspor 2
4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
"Elazığspor ile zorlu bir maç bizi bekliyor"
TFF 1. Lig'de son durum
8 haftada 9 namağlup takım
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿