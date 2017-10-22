ELAZIĞSPOR - SAMSUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Elazığspor - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Elazığspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 9. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Berk Yıldız, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Emmanuel John Chıbuıke, Halil İbrahim Pekşen, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ahmet Ayaz, Zorbay Küçük
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