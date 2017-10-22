Turgutluspor - K.Erciyesspor maç kadroları belli oldu...
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TURGUTLUSPOR - K.ERCİYESSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Turgutluspor - K.Erciyesspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Turgutluspor ile K.Erciyesspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Turgutluspor - K.Erciyesspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Turgutluspor ile K.Erciyesspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Turgutlu 7 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Lütfullah Aslan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Turgutlu 7 Eylül

Turgutluspor: Yaşar Yılmaz, Mustafa Özgen, Kadir Torbacı, Aziz Ceylan, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Muhammed Can, Emre Avcı, Ömer Faruk Karaman, Mehmet Berber, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Özgün Kaya

K.Erciyesspor: Halil Karataş, Batuhan Taştan, Muhammed Yasin Turgutalp, Okan Yenidünya, Yakup Can Yazgan, Göktuğ Berathan Şeker, Yusuf Yücel, Batu Han Hidayetoğlu, Turgay Aydogan, Osman Kuş, Cüneyt Turgut

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Hakem: Lütfullah Aslan, Recep Ekin, Eren Özçelik, Abidin Yıldırım

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