TURGUTLUSPOR - K.ERCİYESSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Turgutluspor - K.Erciyesspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Turgutluspor ile K.Erciyesspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Turgutlu 7 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Lütfullah Aslan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Turgutlu 7 Eylül
Turgutluspor: Yaşar Yılmaz, Mustafa Özgen, Kadir Torbacı, Aziz Ceylan, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Muhammed Can, Emre Avcı, Ömer Faruk Karaman, Mehmet Berber, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Özgün Kaya
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K.Erciyesspor: Halil Karataş, Batuhan Taştan, Muhammed Yasin Turgutalp, Okan Yenidünya, Yakup Can Yazgan, Göktuğ Berathan Şeker, Yusuf Yücel, Batu Han Hidayetoğlu, Turgay Aydogan, Osman Kuş, Cüneyt Turgut
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
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Hakem: Lütfullah Aslan, Recep Ekin, Eren Özçelik, Abidin Yıldırım
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