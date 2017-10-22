İşte Utaş Uşakspor - Karacabey Birlik maçında ilk 11'ler
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İŞTE UTAŞ UŞAKSPOR - KARACABEY BİRLİK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Utaş Uşakspor - Karacabey Birlik maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Utaş Uşakspor ile Karacabey Birlik arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Utaş Uşakspor - Karacabey Birlik maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Utaş Uşakspor - Karacabey Birlik maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Uşak 1 Eylül

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Doğan Seçkin Şavkın, Nurettin Çağlar, Halil İbrahim Cenik, Selçuk Yıldırım, Şahin Fıstıkcı, Ekrem Sütçü, Şemsettin Ender Kılıç, Levent Aktuğ, Fatih Çolak

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Karacabey Birlik : Ömer Faruk Gümüş, İmam Almas, Sedat Dursun, İlyas Yılmazer, Mehmet Mert Pala, Bünyamin Kasal, Ozan Solak, Ali Serin, İlyas Akan, Yusuf Efil, Barış Kazer

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Adem Şahin, Güner Mumcu Taştan, Rahmi Fatih Ant

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