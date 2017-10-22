İŞTE UTAŞ UŞAKSPOR - KARACABEY BİRLİK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Utaş Uşakspor - Karacabey Birlik maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Utaş Uşakspor - Karacabey Birlik maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Uşak 1 Eylül
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Doğan Seçkin Şavkın, Nurettin Çağlar, Halil İbrahim Cenik, Selçuk Yıldırım, Şahin Fıstıkcı, Ekrem Sütçü, Şemsettin Ender Kılıç, Levent Aktuğ, Fatih Çolak
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
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Karacabey Birlik : Ömer Faruk Gümüş, İmam Almas, Sedat Dursun, İlyas Yılmazer, Mehmet Mert Pala, Bünyamin Kasal, Ozan Solak, Ali Serin, İlyas Akan, Yusuf Efil, Barış Kazer
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Adem Şahin, Güner Mumcu Taştan, Rahmi Fatih Ant
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