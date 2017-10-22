İşte Tekirdağspor - Kızılcabölükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE TEKİRDAĞSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tekirdağspor - Kızılcabölükspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Tekirdağspor ile Kızılcabölükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Tekirdağspor - Kızılcabölükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Tekirdağspor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında General Basri Saran Stadyumunda oynanacak müsabakayı Enes Kanpara yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: General Basri Saran

Tekirdağspor: Samet Önger, İbrahim Can Köse, Ünal Avcı, Emre Kars, Muhammed Oğuzhan Ceylan, Rıza Çetiner, Yasin Öztop, Çağan Kazancılı, Emre Alan, Nurullah Serbest, Vedat Saygı

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Kızılcabölükspor: Kaan Dorak, Mustafa Altun, Ramazan Erarslan, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Gökhan Özer, Taygun Vurgun, Samet Dağlı, Bahadır Kaya, İlyas Ural

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Enes Kanpara, Rahman Kalyoncu, Burak Celep, Sait Tuzcu

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