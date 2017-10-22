İŞTE TEKİRDAĞSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tekirdağspor - Kızılcabölükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Tekirdağspor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında General Basri Saran Stadyumunda oynanacak müsabakayı Enes Kanpara yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: General Basri Saran
Tekirdağspor: Samet Önger, İbrahim Can Köse, Ünal Avcı, Emre Kars, Muhammed Oğuzhan Ceylan, Rıza Çetiner, Yasin Öztop, Çağan Kazancılı, Emre Alan, Nurullah Serbest, Vedat Saygı
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
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Kızılcabölükspor: Kaan Dorak, Mustafa Altun, Ramazan Erarslan, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Gökhan Özer, Taygun Vurgun, Samet Dağlı, Bahadır Kaya, İlyas Ural
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Hakem: Enes Kanpara, Rahman Kalyoncu, Burak Celep, Sait Tuzcu
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