İŞTE OSMANİYESPOR - ADLİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmaniyespor - Adliyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Osmaniyespor - Adliyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında 7 Ocak Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Terece yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 7 Ocak
Osmaniyespor: Hüseyin Rüzgar, Sergen Ekinci, Rıdvan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Emrah Bedir, Emre Aktaş, İlyas Ekiz, Burak Sarı, Bilal Kılıç, Süleyman Kasap, Ahmet Çenet
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Haberleri İstatistikleri
Adliyespor: Caner Özden, Mustafa Serkan Koparan, Anıl Yıldırım, Celal Hanalp, Salih Sarıkaya, Göksal Özkara, Serkan Şirin, Faruk Yaldıran, Ferdi Konak, Oğuzhan Azğar, Deniz Keskin
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Terece, Nurettin Çiçek, M.mithat Levent, Ali Alkan
Maç Detayları - Canlı Anlatım