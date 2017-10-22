İşte Osmaniyespor - Adliyespor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE OSMANİYESPOR - ADLİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmaniyespor - Adliyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Osmaniyespor ile Adliyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

241 Okunma

İşte Osmaniyespor - Adliyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Osmaniyespor - Adliyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında 7 Ocak Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Terece yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 7 Ocak

Osmaniyespor: Hüseyin Rüzgar, Sergen Ekinci, Rıdvan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Emrah Bedir, Emre Aktaş, İlyas Ekiz, Burak Sarı, Bilal Kılıç, Süleyman Kasap, Ahmet Çenet

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Adliyespor: Caner Özden, Mustafa Serkan Koparan, Anıl Yıldırım, Celal Hanalp, Salih Sarıkaya, Göksal Özkara, Serkan Şirin, Faruk Yaldıran, Ferdi Konak, Oğuzhan Azğar, Deniz Keskin

Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur

Hakem: Mehmet Terece, Nurettin Çiçek, M.mithat Levent, Ali Alkan

﻿

ETİKETLER #Adliyespor
Osmaniyespor 0 - Adliyespor 2
4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
8 haftada 9 namağlup takım
Adliyespor, Tepecik'te tepetaklak!
Büyükçekmece Tepecikspor - Adliyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿