Y.ALTINDAĞ BEL. - ÇATALCA SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Y.Altındağ Bel. - Çatalca Spor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Çatalca Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Cebeci İnönü Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Osman Gökberk Kaygısız yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Cebeci İnönü
Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Recep Yaşar, Ömer Fırat Çelik, Ömer Çiçek, Bülent Kalecikli, Yalçın Eycan Kaya, Efe Berker Özcan, Mustafa Gürbüz, Fatih Özaydın, Hüseyin Korkmaz, İsmail Sevindi
Teknik Direktör: Celal Genç
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Çatalca Spor: Eyüpcan Delibalta, Sadık Arda Yılmaztürk, Sedat Debreli, Serkan Urgancı, Doğan Özcan, Cengizhan Koç, Buğra Yetkin, Barış Dillioğlu, Emre Özer, Mehmet Kahvecioğlu, Ufuk Özcan
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
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Hakem: Osman Gökberk Kaygısız, Fatih Pazı, Görkem Kargıage, Murat Emre Koçyiğit
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