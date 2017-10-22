Y.Altındağ Bel. - Çatalca Spor maç kadroları belli oldu...
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Y.ALTINDAĞ BEL. - ÇATALCA SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Y.Altındağ Bel. - Çatalca Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Çatalca Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Y.Altındağ Bel. - Çatalca Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Çatalca Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Cebeci İnönü Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Osman Gökberk Kaygısız yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Cebeci İnönü

Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Recep Yaşar, Ömer Fırat Çelik, Ömer Çiçek, Bülent Kalecikli, Yalçın Eycan Kaya, Efe Berker Özcan, Mustafa Gürbüz, Fatih Özaydın, Hüseyin Korkmaz, İsmail Sevindi

Teknik Direktör: Celal Genç

Çatalca Spor: Eyüpcan Delibalta, Sadık Arda Yılmaztürk, Sedat Debreli, Serkan Urgancı, Doğan Özcan, Cengizhan Koç, Buğra Yetkin, Barış Dillioğlu, Emre Özer, Mehmet Kahvecioğlu, Ufuk Özcan

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Hakem: Osman Gökberk Kaygısız, Fatih Pazı, Görkem Kargıage, Murat Emre Koçyiğit

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