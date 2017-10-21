Halkbank İstanbul'dan Eli Boş Döndü!
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK İSTANBUL'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ!

Halkbank İstanbul'dan Eli Boş Döndü!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin ikinci hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Halkbank’ı 3-1 mağlup etti.

149 Okunma

 

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin ikinci hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Halkbank’ı 3-1 mağlup etti.

1 saat 42 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-18, 25-19, 21-25, 25-20 sona erdi.

Halkbank üçüncü haftada 24 Ekim Salı günü Seramiksan’la Ankara’da karşı karşıya gelecek.

 

Fenerbahçe - Halkbank: 3-1

Salon: Metro Enerji

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

Fenerbahçe: Tomkom, Rahimova, Bahar, Polen, Jerkov, Eda, Merve (L), Ezgi, Çağla, Damla, Melis

Halkbank ANKARA: Aslıhan, Fulden, Hande Naz, Ramirez, Wilma, Rachel, Derya (L), Eylül, Simge, Tutku Burcu, Ezgi,

Setler: 25-18, 25-19, 21-25, 25-20

Süre: 1.42 (24. 26, 25, 27)

ETİKETLER
Mesut Bakkal: Pozisyon vermeden 3 gol yedik
Trabzonspor yönetiminde deprem
TOFAŞ BEŞİKTAŞ’I DA DEVİRDİ
Türk Telekom, Düzce'den galibiyetle döndü
TED Kolejliler, Samsun'da istediğini alamadı!
2
Mesut Bakkal: "Renge, şekle, ırka göre maç yönetilmez"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿