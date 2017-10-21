HALKBANK İSTANBUL'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin ikinci hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Halkbank’ı 3-1 mağlup etti.
1 saat 42 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-18, 25-19, 21-25, 25-20 sona erdi.
Halkbank üçüncü haftada 24 Ekim Salı günü Seramiksan’la Ankara’da karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Halkbank: 3-1
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
Fenerbahçe: Tomkom, Rahimova, Bahar, Polen, Jerkov, Eda, Merve (L), Ezgi, Çağla, Damla, Melis
Halkbank ANKARA: Aslıhan, Fulden, Hande Naz, Ramirez, Wilma, Rachel, Derya (L), Eylül, Simge, Tutku Burcu, Ezgi,
Setler: 25-18, 25-19, 21-25, 25-20
Süre: 1.42 (24. 26, 25, 27)