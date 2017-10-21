TOFAŞ BEŞİKTAŞ’I DA DEVİRDİ

Ligin üçüncü haftasında evinde Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya gelen TOFAŞ Basketbol Takımı, son bölümü nefes kesen mücadelede rakibini 83-79 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 3. haftasında TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Sammy Mejia, Josh Owens, Kenny Kadji beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Josh Owens ve Mejia'nın ellerinden buldu. Kenny Kadji ve Josh Owens'ın sayılarının ardından Yiğit Arslan'ın üçlüğü 6. dakikada skoru 14-7'ye getirdi. Sertaç Şanlı'nın faul çizgisinden kaydettiği sayılar çeyreğin sonunda konuk ekibi ilk kez öne geçirse de (20-22) ilk periyot Ivan Paunic'in basketleriyle 23-22 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğin başında Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketinin ardından Kenny Kadji'den skor desteği alan TOFAŞ Basketbol Takımı, Ivan Paunic'in üçlüğüyle 15. dakikayı 34-28 önde geçti. Diebler'in üst üste kaydettiği 2 üçlük 16. dakikada durumu 36-36'ya getirirken, kalan bölümde TOFAŞ, Kenny Kadji ile sayılar bulsa da Beşiktaş soyunma odasına 42-43 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında kaptan Mejia'nın sayılarıyla 46-45 yeniden öne geçmeyi başaran Bursa ekibi, iki takımda da savunma sertliğinin arttığı bölümde Raymar Morgan ve Barış Ermiş'in basketleriyle üstünlüğünü sürdürerek (58-55) son periyoda Yiğit Arslan'ın sayılarıyla 62-58 önde girmeyi başardı.

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Dördüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında Pierria Henry'nin üçlüğüyle nefes alan TOFAŞ, Raymar Morgan'ın basket faulden kaydettiği sayılarla bitime 6.24 kala 67-67 eşitliği sağladı. Barış Ermiş'in basketleri 37. dakikada Mavi Yeşillileri 72-70 öne geçirirken, son bölüm nefesleri kesti. Siyah Beyazlıların basketlerine önce Sammy Mejia'nın üçlüğü ardından Raymar Morgan ve Pierria Henry'nin basketleriyle cevap veren TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 83-79 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Beşiktaş Sompo Japan karşısında TOFAŞ’ta Sammy Mejia 19 sayı, 8 ribaunt, 3 asist; Kenny Kadji 19 sayı, 4 ribaunt; Raymar Morgan 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle oynadı.

7 Days EuroCup’ta 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşılaşacak olan TOFAŞ, ligin 4. haftasında ise 29 Ekim Pazar günü Sakarya Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.