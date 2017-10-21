GAZİANTEPSPOR 0 - ÇAYKUR RİZESPOR 0

Gaziantepspor 0 - Çaykur Rizespor 0
TFF 1.Lig 9. haftasında Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Muhammed Ildiz (84' Mehmet Sait Üzümcü), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Gökhan Çamur (90' ), Hasan Genç, Yusuf Erdem (67' Harun Enes Nural)
Teknik Direktör:
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın, Davide Petrucci, Marwane Saadane, Oğulcan Çağlayan (46' Süleyman Koç), Lincoln Henrique (46' Recep Niyaz), Braian Samudio, Bright Edomwonyi (59' Ozan Papaker)
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Hakem: Murat Özcan, Özgür Ertem, Oktay Önge, Yiğit Arslan
Sarı Kartlar: DK 18: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 43: Şenol Can (Gaziantepspor), DK 77: Muhammed Ildiz (Gaziantepspor), DK 88: Selçuk Özcan (Gaziantepspor), DK 90: Hüseyin Polat (Gaziantepspor)
Kırmızı Kart: DK 81: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)