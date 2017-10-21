Gaziantepspor 0 - Çaykur Rizespor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEPSPOR 0 - ÇAYKUR RİZESPOR 0

Gaziantepspor 0 - Çaykur Rizespor 0

TFF 1.Lig 9. haftasında Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

149 Okunma

Gaziantepspor 0 - Çaykur Rizespor 0

TFF 1.Lig 9. haftasında Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Muhammed Ildiz (84' Mehmet Sait Üzümcü), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Gökhan Çamur (90' ), Hasan Genç, Yusuf Erdem (67' Harun Enes Nural)

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın, Davide Petrucci, Marwane Saadane, Oğulcan Çağlayan (46' Süleyman Koç), Lincoln Henrique (46' Recep Niyaz), Braian Samudio, Bright Edomwonyi (59' Ozan Papaker)

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Murat Özcan, Özgür Ertem, Oktay Önge, Yiğit Arslan

Sarı Kartlar: DK 18: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 43: Şenol Can (Gaziantepspor), DK 77: Muhammed Ildiz (Gaziantepspor), DK 88: Selçuk Özcan (Gaziantepspor), DK 90: Hüseyin Polat (Gaziantepspor)

Kırmızı Kart: DK 81: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)

﻿

Gaziantepspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
"Önemli isimlerle temas halindeyiz"
4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
Gaziantepspor'da Süral dönemi sona erdi
Robin Yalçın çıkış için umutlu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿