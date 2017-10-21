Evkur Y.Malatyaspor 1 - Trabzonspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

EVKUR Y.MALATYASPOR 1 - TRABZONSPOR 0

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Trabzonspor 0

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Trabzonspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

204 Okunma

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Trabzonspor 0

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Trabzonspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Nacer Barazite (67' Sadio Diallo), Adem Büyük (86' Emanuel Dening), Murat Yıldırım, Michael Pereira (75' Turgut Doğan Şahin), Rahman Buğra Çağıran, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Emmanuel Mas, Jose Sosa, Olcay Şahan (69' Volkan Şen), Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (60' Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (79' Hugo Rodallega)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak, Mustafa Öğretmenoğlu

Gol: DK 45: Okay Yokuşlu (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 12: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 33: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 69: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 74: Mustafa Akbaş (Trabzonspor), DK 90: Yalçın Ayhan (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Emmanuel Mas (Trabzonspor), DK 90: Rahman Buğra Çağıran (Evkur Y.Malatyaspor)

Kırmızı Kartlar: DK 31: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 90: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

﻿

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Trabzonspor yeni bir sayfa açmak istiyor
Trabzonspor, Çalımbay ile ilk peşinde
Trabzonspor'da ayrılık
Aytaç Kara, ameliyat edildi
Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿