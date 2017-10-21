Evkur Y.Malatyaspor 1 - Trabzonspor 0
Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Trabzonspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Nacer Barazite (67' Sadio Diallo), Adem Büyük (86' Emanuel Dening), Murat Yıldırım, Michael Pereira (75' Turgut Doğan Şahin), Rahman Buğra Çağıran, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Emmanuel Mas, Jose Sosa, Olcay Şahan (69' Volkan Şen), Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (60' Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (79' Hugo Rodallega)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak, Mustafa Öğretmenoğlu
Gol: DK 45: Okay Yokuşlu (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 12: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 33: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 69: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 74: Mustafa Akbaş (Trabzonspor), DK 90: Yalçın Ayhan (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Emmanuel Mas (Trabzonspor), DK 90: Rahman Buğra Çağıran (Evkur Y.Malatyaspor)
Kırmızı Kartlar: DK 31: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 90: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Fikstürü - Puan Durumu