TÜRK TELEKOM, DÜZCE'DEN GALİBİYETLE DÖNDÜ

TBL 4.cü haftasında Türk Telekom, Düzce Belediye’nin konuğu oldu. Karşılaşmayı Mavi Kaplanlar, 72-65 kazandı.

Mavi Kaplanlar maça Ender Aslan, Campbell, Serhat Çetin, Kaya Peker ve Monroe beşiyle başladı.

1.periyodun ilk 7 dakikası içinde toplam 20 sayının atıldığı karşılaşmada skorboard da bir ara Fenerbaçe - Galatasaray yazdığı için karşılaşmaya uzun süre ara verildi.

Konuk ekip bu süre içinde dış atışlardan istediği sayıları bulamayınca Monreo ile pota altından sayı üretirken, ev sahibi takımda ise Henry ile sayı üreten oyuncu oldu. Periyot 17-13 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyot konuk ekip Can Akın ile önce 3’lük buldu ardından Polat Kaya’nın serbest atışları ile skorda denge oluştu:19-19. Bu beraberliğin ardından dış atış yüzdesini artıran Türk Telekom 14.dakikada Polat Kaya’nın 3’lüğü ile ilk kez öne geçti:21-24. Sert savunma yaparak hızlı topları Monroe ile buluşturan konuk ekip pota altından bulduğu basket ile skoru 22-29 yaptı ve rakibine mola aldırdı. Ancak ev sahibi takım Düzce Belediye Tamer Erden’in üst üste attığı basketler ile skoru 28-29’a getirdi. Polat Kaya (3) ile 16.dakika içinde skoru 28-32 yaptı. Devre Türk Telekom’un 35-29 üstünlüğü ile sona erdi.

3.periyoda iyi başlayan konuk ekip skoru 22.dakikada Kaya Peker’in pota altından bulduğu basket ile 29-40 yaparak farkı 11 sayıya çıkardı.

25.dakikada Kaya Peker 5 faul ile oyun dışı kaldı. 27.dakikada Ender Aslan’ın 3’lüğü ile skor 40-50 oldu. Periyodun bitimine 24 saniye kaşa Campbell attığı 3’lük ile skoru 44-56’ya getirdi. Henry’nin 3’lüğü periyodun skorunu belirledi: 47-56

Final periyodunun başlarında her iki takımda sayı üretemedi. Ancak aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip Türk Telekom 35.dakikada skoru 50-62 yaptı. Henry ile üst üste sayılar bulan Düzce Belediye 37.dakikada skoru 55-62 yaptı. Can Akın ile yeniden farkı 10 sayıya çıkaran Türk Telekom bitime 2 dakika kala skoru 55-65 yaptı.

Karşılaşmayı konuk ekip Türk Telekom 72-65 kazandı.

Düzce Belediye: Ayberk Güleryüz, Tamer Erden, Samet Gülek, M.Ersin Görkem, Corin Darius Henry 21, Berkay Demirci, Eren Ocaktürk, Kyle Justin Hunt, Barış Yalman, Ahmet Kaplan, Barış erdoğan

Türk Telekom: Görkem Tosun, Emre Uğurtürk, Ulaş Peker, Polat Kaya 16, Fikret Can Akın 10, Ender Aslan 9, Kaya Peker 4, Serhat Çetin, Darryl Monroe 17, Nusret Yıldırım 1, Recep Doğrusöz, Tj Terrance Campbell 13, Sercan Ergin 2



Hakemler: Ozan Gönen, Dağder Dağlı, Çisil Güngör

1.Periyot: 17-13

Devre: 29-35(12-22)

3.Periyot: 47-56(18-21)

4.periyot: 65-72(13-16)