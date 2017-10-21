Fethiyespor 2 - Fatih Karagümrük 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

FETHİYESPOR 2 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

Fethiyespor 2 - Fatih Karagümrük 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Fethiyespor ile Fatih Karagümrük Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fethiyespor 2-1 kazandı.

235 Okunma

Fethiyespor 2 - Fatih Karagümrük 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Fethiyespor ile Fatih Karagümrük Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 2-1 kazandı.

Fethiyespor: Cihan Şentürk, Ertuğrul Arslan, Efe Karaoğlu, Cemil Adıcan, Yiğit Yöney, Orhan Gülle (25' Burak Keskin), Yiğit Gökoğlan (80' Sinan Morgil), Ömer Karancı, Metin Sevinç, Onur Garip (33' Umut Sözen), Ömürcan Yıldırımlı

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal (71' Gökcan Gelmen), Şahinali Terzi (74' Erkan Sancar), Denis Taşkesen, Serkan Odabaşoğlu, Ufuk Akyol, Feyyaz Aydil

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

Hakem: Selim Özen, Osman Kozan, Mehmet Pekmezci, Ahmet Balkan

Goller: DK 2: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük), DK 21: Ömürcan Yıldırımlı (Fethiyespor), DK 61: Umut Sözen (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: DK 52: Metin Sevinç (Fethiyespor), DK 59: Efe Karaoğlu (Fethiyespor), DK 74: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 81: Yiğit Yöney (Fethiyespor), DK 90: Burak Göksel (Fatih Karagümrük)

﻿

Fethiyespor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
8 haftada 9 namağlup takım
Fatih Karagümrük 2 - A. Selçukspor 1
Fatih Karagümrük - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿