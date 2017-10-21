FETHİYESPOR 2 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

Fethiyespor 2 - Fatih Karagümrük 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Fethiyespor ile Fatih Karagümrük Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fethiyespor 2-1 kazandı.
Fethiyespor: Cihan Şentürk, Ertuğrul Arslan, Efe Karaoğlu, Cemil Adıcan, Yiğit Yöney, Orhan Gülle (25' Burak Keskin), Yiğit Gökoğlan (80' Sinan Morgil), Ömer Karancı, Metin Sevinç, Onur Garip (33' Umut Sözen), Ömürcan Yıldırımlı
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
Haberleri İstatistikleri
Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal (71' Gökcan Gelmen), Şahinali Terzi (74' Erkan Sancar), Denis Taşkesen, Serkan Odabaşoğlu, Ufuk Akyol, Feyyaz Aydil
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Osman Kozan, Mehmet Pekmezci, Ahmet Balkan
Goller: DK 2: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük), DK 21: Ömürcan Yıldırımlı (Fethiyespor), DK 61: Umut Sözen (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: DK 52: Metin Sevinç (Fethiyespor), DK 59: Efe Karaoğlu (Fethiyespor), DK 74: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 81: Yiğit Yöney (Fethiyespor), DK 90: Burak Göksel (Fatih Karagümrük)
Fikstürü - Puan Durumu