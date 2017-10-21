SAKARYASPOR 2 - NAZİLLİ BELEDİYESPOR 0

Sakaryaspor 2 - Nazilli Belediyespor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Sakaryaspor ile Nazilli Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0 kazandı.
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Murat Akın (46' Fatih Özçelik), Zafer Aydoğdu, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Mahir Sağlık (81' Ramazan Civelek), Beykan Şimşek, Ramazan Çevik (62' Coşkun Yılmaz)
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Nazilli Belediyespor: Evren Özyiğit, Emre Balak, Gökhan Dinçer, Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Halil Zeybek (28' Mert Çapar), Fatih Üge, Berkay Öztuvan, Mert Çakar, Hakan Turan, Burhan Arman (71' Tayfur Emre Yılmaz)
Teknik Direktör: Orhan İbiş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özer Özden, Mert Türk, Abdurrahman Atabay, Hasan Kaçar
Goller: DK 76: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 90: Beykan Şimşek (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Mert Çakar (Nazilli Belediyespor), DK 34: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 36: Berkay Öztuvan (Nazilli Belediyespor), DK 45: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 62: Ferhat Yazgan (Sakaryaspor), DK 70: Emre Balak (Nazilli Belediyespor), DK 87: Gökhan Dinçer (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı Kart: DK 89: Berkay Öztuvan (Nazilli Belediyespor)
Fikstürü - Puan Durumu