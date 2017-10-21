Tarsus İdman Yurdu 1 - Çorum Bel. 1
TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Serkan Küçük, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Yasin Elmas, Samet Eker (88' Furkan Mızrak), Alper Yener (69' Ali Sinan Gayla), Abdurrahman Canlı, Ergun Cengiz, Ferhat Duman
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Haberleri İstatistikleri
Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Abdullah Karmil, Yakup Kayış, Tevfik Doğukan Pala, Akın Karaaslan, Taner Gürsoy, Emre Yüksektepe, Özgür Kedikli (69' Mert Sarı), Salim Uzun (82' Yasin Dülger), Doğan Can Davas (62' Muhammed Enes Yılmaz), Abuzer Toplu
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Feridun Daldaş, Faik Polat, Harun Öztekin, Türkcan Terzioğlu
Goller: DK 85: Abuzer Toplu (Çorum Bel.), DK 90: Ali Sinan Gayla (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 4: Anıl Demir (Tarsus İdman Yurdu), DK 10: Tevfik Doğukan Pala (Çorum Bel.), DK 28: Yasin Elmas (Tarsus İdman Yurdu), DK 38: Serkan Küçük (Tarsus İdman Yurdu), DK 40: Yakup Kayış (Çorum Bel.), DK 52: Sefa Durmuş (Tarsus İdman Yurdu), DK 59: Taner Gürsoy (Çorum Bel.), DK 65: Emre Yüksektepe (Çorum Bel.), DK 80: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 87: Muhammed Enes Yılmaz (Çorum Bel.)
Kırmızı Kart: DK 90: Yasin Elmas (Tarsus İdman Yurdu)
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