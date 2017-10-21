BUCASPOR 0 - SİVAS BELEDİYESPOR 1

Bucaspor 0 - Sivas Belediyespor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Bucaspor ile Sivas Belediyespor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 1-0 kazandı.
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan (34' Veli Kızılkaya), Abdullah Balikuv, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Onur Alkan, İbrahim Şirin, Saruhan Fındıkcı, İlyas Çakmak, Burak Aydın (77' Hasan Kaşıkara), Alpay Aldemir (69' Emin Aladağ)
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
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Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Ahmet Arı (65' Samet Katanalp), Uğur Bulut, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Hüseyin Bak, Ozan Kılıçoğlu, Feyyaz Belen (82' Ali Aydın), Seyid Ahmet Han, Eren Görür, Niyazi Batuhan Salman (72' Hakan Yağmurkaya)
Teknik Direktör: Cevat İrez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Özcan Sultanoğlu, Caner Eroğlu, Safa Yılmaz
Gol: DK 62: Seyid Ahmet Han (Sivas Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 22: Ahmet Arı (Sivas Belediyespor), DK 31: Feyyaz Belen (Sivas Belediyespor), DK 44: Burak Aydın (Bucaspor), DK 54: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 72: Uğurcan Yazğılı (Bucaspor), DK 73: Samet Katanalp (Sivas Belediyespor), DK 73: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 89: Veli Kızılkaya (Bucaspor), DK 90: Kemal Mert Özyiğit (Bucaspor)
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