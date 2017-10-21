Kocaelispor 0 - Payas Bel. 0
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KOCAELİSPOR 0 - PAYAS BEL. 0

Kocaelispor 0 - Payas Bel. 0

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Kocaelispor ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaelispor 0 - Payas Bel. 0

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Kocaelispor ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Burak Özbakır (84' Mehmet Avcı), Hamza Mutlu, Burak Süleyman, Mert Yavuz (90' Kemal Can Aydemir), Fatih Adıgüzel, Gökdeniz Bayrakdar (64' İshak Kurt), Sefa Narin

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Arif Güner, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Abdulsamet Kırım (78' Gökhan Öztürk), Koray Kurt (86' Baran Yardımcı), Gökhan Çırak (33' Ömer Demircan), Tevfik Şanver, Necmi Çoban, Deniz Karadeniz, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: Yakup Özhan, Onur İçyer, Hakan Akkaynak, Cihan Ölmez

Sarı Kart: DK 90: Ahmet Üçgün (Payas Bel.)

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