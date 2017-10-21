KOCAELİSPOR 0 - PAYAS BEL. 0

Kocaelispor 0 - Payas Bel. 0
TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Kocaelispor ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Burak Özbakır (84' Mehmet Avcı), Hamza Mutlu, Burak Süleyman, Mert Yavuz (90' Kemal Can Aydemir), Fatih Adıgüzel, Gökdeniz Bayrakdar (64' İshak Kurt), Sefa Narin
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Arif Güner, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Abdulsamet Kırım (78' Gökhan Öztürk), Koray Kurt (86' Baran Yardımcı), Gökhan Çırak (33' Ömer Demircan), Tevfik Şanver, Necmi Çoban, Deniz Karadeniz, Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör:
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Hakem: Yakup Özhan, Onur İçyer, Hakan Akkaynak, Cihan Ölmez
Sarı Kart: DK 90: Ahmet Üçgün (Payas Bel.)
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