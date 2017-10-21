Dardanelspor 0 - Bayrampaşa 2
TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Dardanelspor ile Bayrampaşa 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayrampaşa 2-0 kazandı.
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Ahmet Topal (80' Oğuzhan Bozkurt), Veli Akbulut, Ahmet Yazar, Nuri Fatih Aydın, Sergen Piçinciol, Serhat Yazgan (71' Tahir Türker), Fatih Bozok (59' Fırat Aras), Uğur Uğur, Yusuf Bayram
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
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Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Ünal Danışıkkaya, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat, Bülent Kocabey (76' Sercan Uslu), Polat Güren, Mertcan Demirer, Said Can Açıkalın (66' Recep Soner Cihan), Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu (86' Ahmet Güney)
Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Levent Aktan, Arda Darcan, Muratcan Ilgaz, Fatih Sayar
Goller: DK 24: Bülent Kocabey (Bayrampaşa), DK 84: Sercan Uslu (Bayrampaşa)
Sarı Kartlar: DK 40: Bülent Kocabey (Bayrampaşa), DK 52: Sergen Piçinciol (Dardanelspor), DK 60: Yavuz Ayazoğlu (Bayrampaşa), DK 80: Hüseyin Akoğlu (Bayrampaşa)
Kırmızı Kart: DK 90: Veli Akbulut (Dardanelspor)
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