TED Kolejliler, Samsun'da istediğini alamadı!
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TED KOLEJLİLER, SAMSUN'DA İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

TED Kolejliler, Samsun'da istediğini alamadı!

Ligin 4.haftasında deplasmanda Samsun Bşb. Anakent'e konuk olan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, karşılaşmayı 81-66 kaybetti.

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Ligin 4.haftasında deplasmanda Samsun Bşb. Anakent'e konuk olan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, karşılaşmayı 81-66 kaybetti.

Salon: Mustafa Dağıstanlı SS

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara ,Yiğit Gönültaş

1.Periyot:  23-10

2.Periyot: 18-19

3.Periyot:  20-23

4.Periyot:  20-14

Samsun Bşb.Anakent: Erin Gülerşen 12, Uluğ Kaçaniku 13, Cihan Amasyalı 5, Ahmet İlker Tunalı 2, Mehmet Emra Boztepe 4, Deniz Can Çevik 22, Burak Şaşmaz 12, Deyan Toshkov Ivanov 11

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Göktürk Gökalp Ural 13, Batuhan Dikmen 8, Ömer Yasir Küçük 3, Morris Curry 13, Cem Coşkun 9, Yesukan Onar 3, Uğur Can Aksoy 6, Mert Gizir 5, Burak Erol 6

SAMSUN BŞB. ANAKENT - HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER
53,5
Şut Yüzdesi
37,3
73,3
Serbest Atış
66,6
66,6
2 Sayı
47,2
38,4
3 Sayı
25,8
 
36
Ribaund
34
19
Asist
10
6
Top Çalma
7
13
Top Kaybı
11
 
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