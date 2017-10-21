TED KOLEJLİLER, SAMSUN'DA İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

Ligin 4.haftasında deplasmanda Samsun Bşb. Anakent'e konuk olan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, karşılaşmayı 81-66 kaybetti.
Salon: Mustafa Dağıstanlı SS
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara ,Yiğit Gönültaş
1.Periyot: 23-10
2.Periyot: 18-19
3.Periyot: 20-23
4.Periyot: 20-14
Samsun Bşb.Anakent: Erin Gülerşen 12, Uluğ Kaçaniku 13, Cihan Amasyalı 5, Ahmet İlker Tunalı 2, Mehmet Emra Boztepe 4, Deniz Can Çevik 22, Burak Şaşmaz 12, Deyan Toshkov Ivanov 11
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Göktürk Gökalp Ural 13, Batuhan Dikmen 8, Ömer Yasir Küçük 3, Morris Curry 13, Cem Coşkun 9, Yesukan Onar 3, Uğur Can Aksoy 6, Mert Gizir 5, Burak Erol 6
|
SAMSUN BŞB. ANAKENT - HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER
|
53,5
|
Şut Yüzdesi
|
37,3
|
73,3
|
Serbest Atış
|
66,6
|
66,6
|
2 Sayı
|
47,2
|
38,4
|
3 Sayı
|
25,8
|
36
|
Ribaund
|
34
|
19
|
Asist
|
10
|
6
|
Top Çalma
|
7
|
13
|
Top Kaybı
|
11