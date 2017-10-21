İRFAN BUZ: "RAKİP GOLDEN SONRA ÇÖZÜLDÜ"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Buz, "Çok önemli bir maça çıktık. Geçen hafta mağlup olmuştuk. Bizim açımızdan 4 puandaki takımın fiziksel ve taktiksel olarak cevap vermesi gerekiyordu. Karabükspor bizim rakibimiz. Üç puan bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

"Sabırlı ve dengeli oynayarak üç puanı aldığımızı düşünüyorum." diyen Buz, şöyle konuştu:

"Rakip golden sonra çözüldü. 3-0 galip geldik. Üç puan kazandık ama yolumuz daha çok uzun. Takım olarak doğruları yapmamız gerekiyor. Futbolcularımı kutluyorum. Genel anlamda iyi oynadık. Rakibi de mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."