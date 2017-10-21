GAZİANTEPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gaziantepspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 9. haftasında Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Muhamed Ildız, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Osagıe Brıght Edomwonyı, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Özcan, Özgür Ertem, Oktay Önge, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım