Gaziantepspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
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GAZİANTEPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gaziantepspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 9. haftasında Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gaziantepspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 9. haftasında Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Özcan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Muhamed Ildız, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Osagıe Brıght Edomwonyı, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Murat Özcan, Özgür Ertem, Oktay Önge, Yiğit Arslan

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