İŞTE EVKUR Y.MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 9. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Nacer Barazite, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak, Mustafa Öğretmenoğlu
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