Gençlerbirliği, 3 puanına yazık etti!
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GENÇLERBİRLİĞİ, 3 PUANINA YAZIK ETTİ!

Gençlerbirliği, 3 puanına yazık etti!

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Akhisar Bel. ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Akhisar Bel. 3 - Gençlerbirliği 3

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Akhisar Bel. ile Gençlerbirliği Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro (72' Marvin Emnes), Daniel Larsson, Soner Aydoğdu (46' Helder Barbosa), Onur Ayık (55' Muğdat Çelik), Paulo Henrique

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Zeki Yavru (80' Kamal Issah), Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Sergei Politevich, Serdar Özkan (62' Diallo Guidileye), Ahmet İlhan Özek, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (79' Alper Uludağ), Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Volkan Bayarslan

Goller: DK 18: Serdar Özkan (Gençlerbirliği), DK 23: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 39: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 45: Vedat Muriqi (Gençlerbirliği), DK 60: Paulo Henrique (Akhisar Bel.), DK 65: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 35: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 50: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: DK 59: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği)
 

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Abdurrahman Kirmizi
21 Ekim 201721:06
Takim organize olunca farkediyor ancak boyle hoca degisimiyle gelen cabuk cikislar futbolda 5-6 haftada yerini ayni suratle inise birakabiliyor. Sagolsun hocamiz toparladi takimi ama oyuncular kapasite Ustu oynuyor yinede temkinli olmak lazim. Ligin dibinden bir cikabilsek moral olarakta cok sey degisecek.
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Çubuk beyi
21 Ekim 201719:07
Bu hakemmi yoksa başka bilmediğimiz bir karanlık üçlü çetenin tetikçisimi?Futbolcularımızın her birini tebrik ederim.Güzel günlere doğru yanlız lütfen Mesut Bakkalda saf demokrat ayaklarından maç yorumu yapmasın biraz ses tonu yüksek çıksın bu arada Başkanda bürolarda resim çektirmeyi bırakıp sahaya inse iyi olur kanaatındayım.Her hafta aynı kabusu görmeyelim.
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Cem Orakcı
21 Ekim 201718:44
Beceriksiz mi desem kötü niyetli mi bilmem... Bir hakemimsinin kıt kaynaklarıyla fakat canla başla oynayan ekibimizi göstere göstere doğradığı maçtır. Mustafa Yumlu’nun dublörlere taş çıkartan balıklamasına penaltı çaldığı yetmezmiş gibi olay mahaline yakınlıktan emekçi bir kardeşimizi kızartmayı da fırsat bilmiş, kombo yapmıştır. Aynı Mustafa maçın sonlarında Vedat’ı yaka paça indirdiğinde sarısına dahi davranmayan Suat Bey Gençlerbirliği’nin iki puanını utanmadan, sıkılmadan çalmıştır... Kadı kime şikayet edilsindir?..
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