GENÇLERBİRLİĞİ, 3 PUANINA YAZIK ETTİ!

Akhisar Bel. 3 - Gençlerbirliği 3
Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Akhisar Bel. ile Gençlerbirliği Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro (72' Marvin Emnes), Daniel Larsson, Soner Aydoğdu (46' Helder Barbosa), Onur Ayık (55' Muğdat Çelik), Paulo Henrique
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Zeki Yavru (80' Kamal Issah), Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Sergei Politevich, Serdar Özkan (62' Diallo Guidileye), Ahmet İlhan Özek, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (79' Alper Uludağ), Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Volkan Bayarslan
Goller: DK 18: Serdar Özkan (Gençlerbirliği), DK 23: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 39: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 45: Vedat Muriqi (Gençlerbirliği), DK 60: Paulo Henrique (Akhisar Bel.), DK 65: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 35: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 50: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: DK 59: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği)
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