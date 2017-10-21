GENÇLERBİRLİĞİ, 3 PUANINA YAZIK ETTİ!

Site Yorumları

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3 Abdurrahman Kirmizi 21 Ekim 201721:06 Takim organize olunca farkediyor ancak boyle hoca degisimiyle gelen cabuk cikislar futbolda 5-6 haftada yerini ayni suratle inise birakabiliyor. Sagolsun hocamiz toparladi takimi ama oyuncular kapasite Ustu oynuyor yinede temkinli olmak lazim. Ligin dibinden bir cikabilsek moral olarakta cok sey degisecek.

2 Çubuk beyi 21 Ekim 201719:07 Bu hakemmi yoksa başka bilmediğimiz bir karanlık üçlü çetenin tetikçisimi?Futbolcularımızın her birini tebrik ederim.Güzel günlere doğru yanlız lütfen Mesut Bakkalda saf demokrat ayaklarından maç yorumu yapmasın biraz ses tonu yüksek çıksın bu arada Başkanda bürolarda resim çektirmeyi bırakıp sahaya inse iyi olur kanaatındayım.Her hafta aynı kabusu görmeyelim.