İşte Kocaelispor - Payas Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE KOCAELİSPOR - PAYAS BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kocaelispor - Payas Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Kocaelispor ile Payas Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kocaelispor - Payas Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Payas Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yakup Özhan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Payas Bel.: Cuma Ali Üzüm, Arif Güner, Gökhan Çırak, Koray Kurt, Abdulsamet Kırım, Murat Can Bölükbaşı, Deniz Karadeniz, Ahmet Üçgün, Aykut Topal, Tevfik Şanver, Necmi Çoban

Teknik Direktör:

Hakem: Yakup Özhan, Onur İçyer, Hakan Akkaynak, Cihan Ölmez

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