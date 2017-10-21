İŞTE KOCAELİSPOR - PAYAS BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kocaelispor - Payas Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Payas Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yakup Özhan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Payas Bel.: Cuma Ali Üzüm, Arif Güner, Gökhan Çırak, Koray Kurt, Abdulsamet Kırım, Murat Can Bölükbaşı, Deniz Karadeniz, Ahmet Üçgün, Aykut Topal, Tevfik Şanver, Necmi Çoban
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Özhan, Onur İçyer, Hakan Akkaynak, Cihan Ölmez
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