İŞTE TARSUS İDMAN YURDU - ÇORUM BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tarsus İdman Yurdu - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Çorum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Feridun Daldaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Serkan Küçük, Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Samet Eker, Ferhat Duman, Ergun Cengiz, Sefa Durmuş, Alper Yener, Onur Şirin, İbrahim Hırçın
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
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Çorum Bel.: Emre Yüksektepe, Yakup Kayış, Doğan Can Davas, Ramazan Haklı, Abuzer Gaffar Toplu, Abdullah Karmil, Akın Karaaslan, Özgür Kedikli, Taner Gürsoy, Salim Uzun, Tevfik Doğukan Pala
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
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Hakem: Feridun Daldaş, Faik Polat, Harun Öztekin, Türkcan Terzioğlu
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