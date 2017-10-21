İşte Tarsus İdman Yurdu - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE TARSUS İDMAN YURDU - ÇORUM BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tarsus İdman Yurdu - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Çorum Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Tarsus İdman Yurdu - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Çorum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Feridun Daldaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Serkan Küçük, Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Samet Eker, Ferhat Duman, Ergun Cengiz, Sefa Durmuş, Alper Yener, Onur Şirin, İbrahim Hırçın

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Çorum Bel.: Emre Yüksektepe, Yakup Kayış, Doğan Can Davas, Ramazan Haklı, Abuzer Gaffar Toplu, Abdullah Karmil, Akın Karaaslan, Özgür Kedikli, Taner Gürsoy, Salim Uzun, Tevfik Doğukan Pala

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Hakem: Feridun Daldaş, Faik Polat, Harun Öztekin, Türkcan Terzioğlu

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