DARDANELSPOR - BAYRAMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Dardanelspor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Dardanelspor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da 18 Mart Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Levent Aktan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 18 Mart
Dardanelspor: Fatih Bozok, Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Ahmet Topal, Sergen Piçinciol, Cüneyt Çelik, Yusuf Bayram, Veli Akbulut
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
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Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Benhur Keser, Mertcan Demirer, Yavuz Ayazoğlu, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Ünal Danışıkkaya
Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş
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Hakem: Levent Aktan, Arda Darcan, Muratcan Ilgaz, Fatih Sayar
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