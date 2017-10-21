Dardanelspor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...
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DARDANELSPOR - BAYRAMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Dardanelspor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Dardanelspor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Dardanelspor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Dardanelspor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da 18 Mart Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Levent Aktan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 18 Mart

Dardanelspor: Fatih Bozok, Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Ahmet Topal, Sergen Piçinciol, Cüneyt Çelik, Yusuf Bayram, Veli Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Benhur Keser, Mertcan Demirer, Yavuz Ayazoğlu, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Ünal Danışıkkaya

Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş

Hakem: Levent Aktan, Arda Darcan, Muratcan Ilgaz, Fatih Sayar

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