Fethiyespor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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FETHİYESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fethiyespor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Fethiyespor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fethiyespor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Fethiyespor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Selim Özen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fethiye İlçe

Fethiyespor: Cemil Adıcan, Efe Karaoğlu, Orhan Gülle, Ömer Karancı, Onur Garip, Metin Sevinç, Ömürcan Yıldırımlı, Cihan Şentürk, Hikmet Yiğit Yöney, Yiğit İsmail Gökoğlan, Ertuğrul Arslan

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Erdinç Çepoğlu, Halil Uysal, Denis Taşkesen, Feyyaz Aydil, Şahinali Terzi, Serkan Odabaşoğlu, Ufuk Akyol, Fatih Kuruçuk

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

Hakem: Selim Özen, Osman Kozan, Mehmet Pekmezci, Ahmet Balkan

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