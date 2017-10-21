FETHİYESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fethiyespor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Fethiyespor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Selim Özen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fethiye İlçe
Fethiyespor: Cemil Adıcan, Efe Karaoğlu, Orhan Gülle, Ömer Karancı, Onur Garip, Metin Sevinç, Ömürcan Yıldırımlı, Cihan Şentürk, Hikmet Yiğit Yöney, Yiğit İsmail Gökoğlan, Ertuğrul Arslan
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
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Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Erdinç Çepoğlu, Halil Uysal, Denis Taşkesen, Feyyaz Aydil, Şahinali Terzi, Serkan Odabaşoğlu, Ufuk Akyol, Fatih Kuruçuk
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
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Hakem: Selim Özen, Osman Kozan, Mehmet Pekmezci, Ahmet Balkan
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