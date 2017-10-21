SAKARYASPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sakaryaspor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Sakaryaspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özer Özden yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Sakaryaspor: Zafer Aydoğdu, Ramazan Çevik, Beykan Şimşek, Ferhat Yazgan, Murat Akın, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Burak Bekaroğlu, Ercüment Kafkasyalı
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Berkay Öztuvan, Fatih Üge, Mert Çakar, Burhan Arman, Halil Zeybek, Gökhan Dincer, Hakan Turan, Evren Özyiğit, Emre Balak
Teknik Direktör: Orhan İbiş
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Hakem: Özer Özden, Mert Türk, Abdurrahman Atabay, Hasan Kaçar
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