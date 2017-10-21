Sakaryaspor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAKARYASPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sakaryaspor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Sakaryaspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

426 Okunma

Sakaryaspor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Sakaryaspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özer Özden yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Sakaryaspor: Zafer Aydoğdu, Ramazan Çevik, Beykan Şimşek, Ferhat Yazgan, Murat Akın, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Burak Bekaroğlu, Ercüment Kafkasyalı

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Berkay Öztuvan, Fatih Üge, Mert Çakar, Burhan Arman, Halil Zeybek, Gökhan Dincer, Hakan Turan, Evren Özyiğit, Emre Balak

Teknik Direktör: Orhan İbiş

Hakem: Özer Özden, Mert Türk, Abdurrahman Atabay, Hasan Kaçar

﻿

Sakaryaspor 2 - Nazilli Belediyespor 0
4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
8 haftada 9 namağlup takım
Şanlıurfaspor 2 - Sakaryaspor 2
Şanlıurfaspor - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿