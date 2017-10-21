Tire 1922 Spor - Erokspor maç kadroları belli oldu...
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TİRE 1922 SPOR - EROKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tire 1922 Spor - Erokspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Tire 1922 Spor ile Erokspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tire 1922 Spor - Erokspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Tire 1922 Spor ile Erokspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Tire 4 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Muhammetali Metoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Tire 4 Eylül

Tire 1922 Spor: Ufuk Arslan, Furkan Tuşik, Nihat Yılmaz, Sefa Durmuş, Gökhan Erdöl, Hasan Akdemir, Orkun Dervişler, Kemal Samet Özen, Mümin Talip Pazarlı, Güner Okay, Fatih Gülmez

Teknik Direktör: Nihat Balan

Erokspor: Murat Hocaoğlu, Alişan Ural, Gökalp Seçal, Barış Ataş, Adem Aydın, Mert Somay, Uğur Işıkal, Emrah Dursun, Safa Çağlar, Tolga Tekin, Rızvan Şahin

Teknik Direktör: İsmail Demirci

Hakem: Muhammetali Metoğlu, Halil Altun, Kenan Özcan, Yasin Kalcıoğlu

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