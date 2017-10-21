A. Bağcılar - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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A. BAĞCILAR - MUĞLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

A. Bağcılar - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında A. Bağcılar ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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A. Bağcılar - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak A. Bağcılar - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ercan Hellaç yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

A. Bağcılar: Berat Eyüpoğlu, Kerem Tulgar, Zeynel Alkan, Hüseyin Çiray, Furkan Mehmet Tuncer, Emre Baysal, Burak Onur, Gökhan Çalışır, Güney Polat, Salih Seyis, Sezer Yıldırım

Teknik Direktör: Alaettin Çiçek

Muğlaspor: Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Osman Bodur, Ramazan Özkabak, Haluk Ulaşoğlu, Ender Acar, Barış Başkan, Erhan Gözetlik, Veysel Kılıç, Caner Turp

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Hakem: Ercan Hellaç, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Servet Bozkurt, Murat Göze

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