A. BAĞCILAR - MUĞLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

A. Bağcılar - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak A. Bağcılar - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ercan Hellaç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
A. Bağcılar: Berat Eyüpoğlu, Kerem Tulgar, Zeynel Alkan, Hüseyin Çiray, Furkan Mehmet Tuncer, Emre Baysal, Burak Onur, Gökhan Çalışır, Güney Polat, Salih Seyis, Sezer Yıldırım
Teknik Direktör: Alaettin Çiçek
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Muğlaspor: Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Osman Bodur, Ramazan Özkabak, Haluk Ulaşoğlu, Ender Acar, Barış Başkan, Erhan Gözetlik, Veysel Kılıç, Caner Turp
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ercan Hellaç, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Servet Bozkurt, Murat Göze
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