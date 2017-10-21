Yeşil Bursa - E.Velimeşespor maç kadroları belli oldu...
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YEŞİL BURSA - E.VELİMEŞESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yeşil Bursa - E.Velimeşespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Yeşil Bursa ile E.Velimeşespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yeşil Bursa - E.Velimeşespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Yeşil Bursa ile E.Velimeşespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem A.s.buğrahan Koca yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

Yeşil Bursa: Ekrem Çalışanlar, Ömer Çoban, Fatih Çakır, Burak Şahin, Metehan Çakal, Ozan Karabacak, Furkan Emre Ünver, Ogün Bayrak, Ömer Gür, Ömer Gökali, Ömürcan Çavuşoğlu

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

E.Velimeşespor: Semih Kahraman, Caner Karuk, İsa Taştemir, Metehan Mimaroğlu, Serhat Maden, İlker Ataseven, İlhan Aslanoğlu, Erhan Kırcı, Emre Karadağ, Baran Işık, Zekeriya Kacaroğlu

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Hakem: A.s.buğrahan Koca, Adem Şahan, Bekir Özçelik, Ahmet Cengiz Gök

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