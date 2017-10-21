Aydınspor 1923 - Cizrespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AYDINSPOR 1923 - CİZRESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Aydınspor 1923 - Cizrespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Aydınspor 1923 ile Cizrespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Aydınspor 1923 - Cizrespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Aydınspor 1923 - Cizrespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Adnan Menderes Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serhad Ürkmez yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Adnan Menderes

Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun, Habib Uzun, Serkan Özdemir, Artun Kütükçü, Ömer Serbest, Mikail Albayrak, Yusuf Yıldırım

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Cizrespor: Önder Karaboğa, Gökhan Ünver, Şamil Ünal, Cemre Atmaca, Hurşut Meriç, Erhan Eren, Emrah Çalışlar, Volkan Zemen, Samet Yeniceli, Osman Tepe, Mazlum Öndil

Teknik Direktör: İsmail Batur

Hakem: Serhad Ürkmez, Sedat Etik, Murat Erölmez, Barış Esa

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