İşte Sultanbeyli Bel. - Büyükçekmece Tepecikspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SULTANBEYLİ BEL. - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sultanbeyli Bel. - Büyükçekmece Tepecikspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 9. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sultanbeyli Bel. - Büyükçekmece Tepecikspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Büyükçekmece Tepecikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cihan Ataş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Anıl Gir, Umut Eskiköy, Fatih Dalgıç, Güven Şen, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Safa Ali Memnun, Serkan Silan

Teknik Direktör:

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Can Morgül, Deniz Yanılmaz, Caner Bulut, Onur Erdem Günel, Semih Mustafa Usta, Yusuf Atay, Onur Demir, Sami Gökteke, Anıl Abanoz, Bülent Demir

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Hakem: Cihan Ataş, Sedat Bayrak, Okan Akbal, Oktay Koçak

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