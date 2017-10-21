İŞTE SULTANBEYLİ BEL. - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sultanbeyli Bel. - Büyükçekmece Tepecikspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Büyükçekmece Tepecikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cihan Ataş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Anıl Gir, Umut Eskiköy, Fatih Dalgıç, Güven Şen, Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Safa Ali Memnun, Serkan Silan
Teknik Direktör:
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Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Can Morgül, Deniz Yanılmaz, Caner Bulut, Onur Erdem Günel, Semih Mustafa Usta, Yusuf Atay, Onur Demir, Sami Gökteke, Anıl Abanoz, Bülent Demir
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihan Ataş, Sedat Bayrak, Okan Akbal, Oktay Koçak
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