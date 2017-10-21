İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - KOZAN BEL.SK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Kozan Bel.SK maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Kozan Bel.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 9. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erhan Kutlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, Uğur İmir
Teknik Direktör:
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Kozan Bel.SK: Oğuzhan Malcı, Ömer İnan, Sedat Dağ, Metehan Yatkın, Hakan Doğru, Ercan Güneri, Gökhan Erdoğan, Emrah Kaya, Semih Oğuz, Rıdvan Türker, Zekeriya Topayan
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erhan Kutlu, Mesut Küçükarslan, Mustafa Yüksel, Halit Özel
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