Karşıyaka - Z. Kömürspor maç kadroları belli oldu...
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KARŞIYAKA - Z. KÖMÜRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karşıyaka - Z. Kömürspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Karşıyaka ile Z. Kömürspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karşıyaka - Z. Kömürspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Karşıyaka ile Z. Kömürspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sezer Yalçın yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Muhammet Fatih Öztekin, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Özgür Güler

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Z. Kömürspor: Kamil İçer, Şevket Güngör, Hasan Küçcük, Okan Eken, Hüseyin Yılmaz, Reşo Akın, Semih Beyaz, Ali Kemal Özkan, Mert Caymaz, Sinan Ören, Okan Duran

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Hakem: Sezer Yalçın, Sezgin Altun, Gürcan Dönmez, Murat Türkoğlu

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