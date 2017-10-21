KARŞIYAKA - Z. KÖMÜRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karşıyaka - Z. Kömürspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Karşıyaka ile Z. Kömürspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sezer Yalçın yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Muhammet Fatih Öztekin, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Özgür Güler
Teknik Direktör: Bulut Turhan
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Z. Kömürspor: Kamil İçer, Şevket Güngör, Hasan Küçcük, Okan Eken, Hüseyin Yılmaz, Reşo Akın, Semih Beyaz, Ali Kemal Özkan, Mert Caymaz, Sinan Ören, Okan Duran
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
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Hakem: Sezer Yalçın, Sezgin Altun, Gürcan Dönmez, Murat Türkoğlu
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