SİLİVRİSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Silivrispor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Silivrispor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Silivri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Veli Karakaya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Silivri
Silivrispor: Doğan Ateş, Fuat Yaman, Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Serdar Eylik, Serkan Çalık, Oğulcan Enes Demiroğlu, Süleyman Özdamar, Kazım Dülger, Onur Bulut, İsmail Düzgün
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
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Şanlıurfaspor: Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Emir Can Sayar, Nuri Terliksiz, Feridun Kıroğlu, Ömer Kahveci, Tolgahan Erbay, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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Hakem: Veli Karakaya, Ercan Aydın, Yusuf Doğan, Alper Oran
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