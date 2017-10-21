Silivrispor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...
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SİLİVRİSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Silivrispor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Silivrispor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Silivrispor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Silivri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Veli Karakaya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Silivri

Silivrispor: Doğan Ateş, Fuat Yaman, Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Serdar Eylik, Serkan Çalık, Oğulcan Enes Demiroğlu, Süleyman Özdamar, Kazım Dülger, Onur Bulut, İsmail Düzgün

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Şanlıurfaspor: Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Emir Can Sayar, Nuri Terliksiz, Feridun Kıroğlu, Ömer Kahveci, Tolgahan Erbay, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Hakem: Veli Karakaya, Ercan Aydın, Yusuf Doğan, Alper Oran

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