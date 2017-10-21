İşte Kırklarelispor - Altay maçında ilk 11'ler
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İŞTE KIRKLARELİSPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kırklarelispor - Altay maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Kırklarelispor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kırklarelispor - Altay maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Kırklarelispor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kırklareli Atatürk

Kırklarelispor: Davut Babur, Soner Birinci, İbrahim Sürgülü, Enis Çeliksu, Hakkı İsmet Şimşek, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Salim Kaya, Alişan Şeker, Caner Koca, Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Altay: Serkan Sözmen, Maksut Taşkıran, Fatih Gül, Murat Uluç, Necdet Kaba, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Murat Türkkan, İhsan Furkan Deniz, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Hakem: Yasin Kol, Sedat Yavanoğlu, Mehmet Şengül, Volkan Şeker

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