İŞTE KIRKLARELİSPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kırklarelispor - Altay maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Kırklarelispor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kırklareli Atatürk
Kırklarelispor: Davut Babur, Soner Birinci, İbrahim Sürgülü, Enis Çeliksu, Hakkı İsmet Şimşek, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Salim Kaya, Alişan Şeker, Caner Koca, Sinan Kurumuş
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
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Altay: Serkan Sözmen, Maksut Taşkıran, Fatih Gül, Murat Uluç, Necdet Kaba, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Murat Türkkan, İhsan Furkan Deniz, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Sedat Yavanoğlu, Mehmet Şengül, Volkan Şeker
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