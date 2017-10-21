MENEMEN BEL. - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Menemen Bel. - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Menemen Bel. - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bergama 14 Eylül
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Veli Çetin, Gökhan Sinanoğlu, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Eren Açıkgöz, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Hatayspor: Selahattin Selçuk Özkan, Selim Ilgaz, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Hakem: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Oğuzhan Uğurlu
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