İşte Sarıyer - Amed Sportif maçında ilk 11'ler
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İŞTE SARIYER - AMED SPORTİF MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sarıyer - Amed Sportif maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Sarıyer ile Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sarıyer - Amed Sportif maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Sarıyer - Amed Sportif maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak müsabakayı Davut Dakul Çelik yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Sarıyer: Yaser Yıldız, Erkut Tekinsoy, Ali Zorlu, Hüsnü Başkurt, Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Serkan Balcı, Sabutay Alper Bayülken, Alim Harlak, Fatih Kara, Bertul Kocabaş

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Erdi Bakırcı, Okan Dernek, Murat Yılmaz, Cumhur Yılmaztürk, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Deniz Naki, Selçuk Kaban, Mazlum Demir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hakem: Davut Dakul Çelik, Hakan Betaş, Murat Tuğberk Curbay, Eren Özyemişcioğlu

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