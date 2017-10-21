İŞTE SARIYER - AMED SPORTİF MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sarıyer - Amed Sportif maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Sarıyer - Amed Sportif maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak müsabakayı Davut Dakul Çelik yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Sarıyer: Yaser Yıldız, Erkut Tekinsoy, Ali Zorlu, Hüsnü Başkurt, Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Serkan Balcı, Sabutay Alper Bayülken, Alim Harlak, Fatih Kara, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
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Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Erdi Bakırcı, Okan Dernek, Murat Yılmaz, Cumhur Yılmaztürk, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Deniz Naki, Selçuk Kaban, Mazlum Demir
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Davut Dakul Çelik, Hakan Betaş, Murat Tuğberk Curbay, Eren Özyemişcioğlu
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