KOCAELİ BİRLİK SPOR - AFJET AFYONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaeli Birlik Spor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Kocaeli Birlik Spor - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serdar Akkoçoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Berat Demir, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Talha Özler, Berat Aydın, Özgür Altunışık, Batuhan Boyoğlu
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
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Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan, Tuğay Adamcıl, Bekir Demircan, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu, Erdi Zengin
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Mehmet Can Küçük, Hakan Yoldaş, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Maç Detayları - Canlı Anlatım