Kocaeli Birlik Spor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KOCAELİ BİRLİK SPOR - AFJET AFYONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaeli Birlik Spor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kocaeli Birlik Spor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Kocaeli Birlik Spor - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serdar Akkoçoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Berat Demir, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Talha Özler, Berat Aydın, Özgür Altunışık, Batuhan Boyoğlu

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan, Tuğay Adamcıl, Bekir Demircan, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu, Erdi Zengin

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Mehmet Can Küçük, Hakan Yoldaş, Abdullah Buğra Taşkınsoy

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