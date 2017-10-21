Bodrum Bel. - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BODRUM BEL. - TOKATSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bodrum Bel. - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Bodrum Bel. ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bodrum Bel. - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Bodrum Bel. - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Taşkınsoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Muhammed Akarslan, Emre Şahin, Salim İyik, Mehmet Bağlı, Mehmet Albayrak, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Medeni Bingöl, Mert Ilıman, Celal Dumanlı

Teknik Direktör: Ümit Erol Tok

Tokatspor: Hasan Erbey, Murat Cömert, Ömercan Öndaş, Burak Kara, Alperen Pak, Vedat Kapurtu, Enes Keleş, Emre Hasan Balcı, Mehmet Öztonga, Nezir Özer, Hakan Ateş

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Burak Taşkınsoy, Süleyman Yavaşoğlu, Sefa Özcan, Emre Yüksel

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