İnegölspor - Sancaktepe Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İNEGÖLSPOR - SANCAKTEPE BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Sancaktepe Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında İnegölspor ile Sancaktepe Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İnegölspor - Sancaktepe Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak İnegölspor - Sancaktepe Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Can Temizel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Okan Deniz, Emrah Dağ, Enes Ata, Ali Sakal, Enes Bayır, Şener Özcan, Barış Sinan Üstün, Cihan Yeşilırmak, Murat Şimşek

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok, İlker Avşar, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Recep Burak Yılmaz, Bahadır Erol, Erbay Eker, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Yaşar Can Temizel, Serkan Gülçer, Emir Eray Eyisoy, Erdem Temel

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