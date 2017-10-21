İNEGÖLSPOR - SANCAKTEPE BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Sancaktepe Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak İnegölspor - Sancaktepe Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Can Temizel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Okan Deniz, Emrah Dağ, Enes Ata, Ali Sakal, Enes Bayır, Şener Özcan, Barış Sinan Üstün, Cihan Yeşilırmak, Murat Şimşek
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok, İlker Avşar, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Recep Burak Yılmaz, Bahadır Erol, Erbay Eker, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Can Temizel, Serkan Gülçer, Emir Eray Eyisoy, Erdem Temel
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