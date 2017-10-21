Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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EYÜPSPOR - KASTAMONUSPOR 1966 SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Eyüpspor ile Kastamonuspor 1966 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Atatürk Olimpiyat

Eyüpspor: Gencay Erten, Mehmet Tosun, Bilal Gülden, Vahit Yaşar, İsmail Ayaz, Ömer Faruk Ay, Erkan Yetişmiş, Emrah Metoğlu, Murat Akçay, Serkan Baloğlu, Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Kastamonuspor 1966: Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Oğuz Özden, Erkan Sekman, Cengiz Biçer, Ali Kucık, Savaş Tağa, Ömer Can Sokullu, Faruk Öcal, Alican Karadağ, Tayyib Kanarya

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Hakem: Gökçen Öztürk, Emin Barlas, Arif Dilmeç, Saddam Doğu Yılmaz

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