EYÜPSPOR - KASTAMONUSPOR 1966 SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Eyüpspor - Kastamonuspor 1966 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Atatürk Olimpiyat
Eyüpspor: Gencay Erten, Mehmet Tosun, Bilal Gülden, Vahit Yaşar, İsmail Ayaz, Ömer Faruk Ay, Erkan Yetişmiş, Emrah Metoğlu, Murat Akçay, Serkan Baloğlu, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Kastamonuspor 1966: Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Oğuz Özden, Erkan Sekman, Cengiz Biçer, Ali Kucık, Savaş Tağa, Ömer Can Sokullu, Faruk Öcal, Alican Karadağ, Tayyib Kanarya
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökçen Öztürk, Emin Barlas, Arif Dilmeç, Saddam Doğu Yılmaz
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