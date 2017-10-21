Etimesgut Bld. - Keçiörengücü maç kadroları belli oldu...
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ETİMESGUT BLD. - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Etimesgut Bld. - Keçiörengücü maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Etimesgut Bld. ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Etimesgut Bld. - Keçiörengücü maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Etimesgut Bld. ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Kemal Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kemal Atatürk

Etimesgut Bld.: Sabri Turgut, Berat Çetinkaya, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Yaşar Çetin, Osman Mert Göktepe, Eren Taşkın, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Ahmet Kaan Ergün, Alaettin Batuhan Tur

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Keçiörengücü: Fatih Kılıçkaya, Efe Can Çölbekler, Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Ahmet Güven, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Tarık Mayhoş, Eşref Korkmazoğlu, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ejder Yapıcı, Aykut Küçük, Efe Tanrıverdi

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